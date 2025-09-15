Bairros de Manaus terão interrupção no fornecimento de energia nesta terça-feira (16)

MANAUS | Moradores de cinco bairros da capital amazonense enfrentarão interrupções no fornecimento de energia elétrica nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025. A suspensão temporária ocorre devido a manutenções programadas pela concessionária responsável, com o objetivo de melhorar a rede elétrica e garantir maior segurança no abastecimento.





Os desligamentos ocorrerão em horários distintos ao longo do dia, afetando ruas específicas nas seguintes regiões:

Parque Dez:

08h às 13h

Rua Dom Souza com Augusto Montenegro, Rua A, Rua B, Rua C, Rua D, Rua E, Rua F

Zumbi dos Palmares:

08h30 às 14h30

Avenida Perimetral, Avenida Frei Mario Andreazza, Rua São Francisco, Rua São Pedro, Rua São Paulo, Rua São José, Rua São João, Rua São Lucas, Rua São Marcos

Flores:

08h às 17h

Avenida Torquato Tapajós, Rua Flávio Costa, Rua 3 a Rua 200

Rural:

13h30 às 17h

Estrada do Brasileirinho, Ramal do Brasileirinho

Lago Azul:

14h às 17h

Avenida Arquiteto José Henrique, Rua A a Rua Z

A concessionária orienta que os moradores e comerciante desliguem seus aparelhos eletrônicos e evitem manusear instalações durante o período de interrupção. O fornecimento será restabelecido gradualmente após a conclusão dos serviços.