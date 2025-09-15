Homem é preso por tentar estuprar enteadas de 7 e 11 anos no Nova Cidade





MANAUS | A Polícia prendeu um homem, de 35 anos, suspeito de tentar estuprar as enteadas, de 7 e 11 anos, no sábado (13), no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus.

A ação ocorreu por volta das 7h30, na avenida Nepal, após denúncia de populares sobre tentativa de linchamento. Ao chegar ao local, os policiais militares foram informados de que o homem havia fugido.

Durante patrulhamento nas imediações, ele foi localizado e conduzido à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Com informações | Correio da Amazônia