‘Careca do INSS decide’ que não vai prestar depoimento na reunião da CPMI do INSS agendada para hoje (15)

Reunião de CPI é cancelada após Careca do INSS decidir que não vai prestar depoimento





A reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS marcada para esta segunda-feira (15) para ouvir o investigado Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, foi cancelada.

A decisão foi tomada após Antunes comunicar, por meio da defesa, que não iria comparecer à comissão para prestar depoimento. Ele está detido na superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

André Mendonça

O ministro relator do caso dele no Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, decidiu que a participação do Careca do INSS na comissão seria facultativa. Ou seja, ele poderia escolher se iria, ou não, comparecer à oitiva no Congresso.

A CPMI procura investigar fraudes ao órgão por meio de descontos ilegais em aposentadorias.

No início da manhã, a equipe jurídica do acusado afirmou ao blog da jornalista Camila Bomfim, no G1, que Antunes pretendia comparecer à oitiva, e que iria usar o depoimento para se defender das acusações. Mas, horas depois, ele desistiu do depoimento.

A informação foi divulgada em nota pela assessoria do presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Esquema de bilhões

Antunes é considerado pela Polícia Federal como um dos articuladores do esquema que desviou bilhões de reais do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Na última sexta-feira (12) a PF prendeu o operador por suspeita de pagamento de propina a servidores do órgão para obter ilegalmente dados de aposentados e pensionistas, repassar a entidades e, com isso, viabilizar os descontos ilegais.

Com informações do G1