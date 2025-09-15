Prefeitura abre inscrições para audiência pública sobre planejamento e orçamento para 2026

A Prefeitura de Manaus abriu inscrições para a “Audiência Pública Municipal” que apresentará o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) 2026. O evento acontecerá nos dias 1º e 2 de outubro, no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede do Executivo municipal, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste. As inscrições para participação presencial podem ser feitas até o dia 30 de setembro, pelo site: semef.manaus.am.gov.br.





As plenárias serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), onde as principais secretarias finalísticas do município apresentarão seus programas e ações de governo executados em 2025, além das projeções e investimentos para o próximo exercício. No dia 1º, a programação ocorrerá das 14h às 17h, e no dia 2, das 8h às 17h.

Conforme explicou a subsecretária de Orçamento e Projetos da Semef, Karliley Capucho, a audiência é um espaço democrático de construção coletiva e atende as determinações da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei Orgânica do Município.

“A participação da população é essencial para que possamos construir um planejamento cada vez mais próximo da realidade e das demandas de Manaus. É uma oportunidade para que os cidadãos acompanhem, opinem e contribuam com os rumos da cidade nos próximos anos”, destacou.

A iniciativa reforça o papel da Prefeitura de Manaus em promover a transparência na gestão pública, além de aproximar a sociedade civil do processo de planejamento e execução das políticas municipais.