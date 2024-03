Balsa pega fogo no Puraquequara; vídeo

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) combateu, na tarde desta sexta-feira (15/03), um incêndio de grande proporção em ônibus, caminhões baú e picapes que estavam dentro de uma balsa ancorada em porto privativo, no bairro Puraquequara, zona leste da capital. Ao todo, 24 bombeiros e oito viaturas atuaram na ocorrência. Não houve registro de vítimas.





De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o acionamento para a ocorrência foi por volta das 12h40 e, imediatamente, foram enviadas equipes ao local indicado.

“As informações preliminares eram de que o sinistro havia iniciado em um dos ônibus na balsa e, por possuir combustível, rapidamente teria se alastrado para o restante da frota. No primeiro momento, nossas equipes atuaram fazendo o confinamento das chamas para garantir que não houvesse agravante maior como, por exemplo, uma explosão”, relatou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

As equipes de militares fizeram o controle das chamas com uso de mais de 70 mil litros de água e ainda atuam no local fazendo o procedimento de rescaldo na área atingida pelo sinistro.

Assita: