Bancos não funcionarão na Sexta-feira da Paixão

Os bancos não funcionarão nesta sexta-feira (29), dia da Paixão de Cristo. Amanhã, quinta-feira (28), o atendimento será normal.





Segundo a nota divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o mesmo vale para as compensações bancárias, incluindo a TED. Somente o PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

No entanto, mesmo com o fechamento das agências, os canais digitais dos bancos permanecerão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Além disso, a Febraban destaca que em algumas localidades, as salas de autoatendimento também estarão disponíveis aos clientes, a critério da instituição.

Como pagar as contas?

Apesar do atendimento ao público não estar funcionando nessa data, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes no dia do feriado, bem como os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e mobile banking.

Inclusive, boa parte das contas que possuem vencimentos no dia do feriado costumam vir já com as datas ajustadas ao calendário de feriados, assim, a cobrança já deve estar, automaticamente para o próximo dia útil.

Outra forma de fazer pagamentos e transações é o pix. Lançada em 2021, a ferramenta do Banco Central está disponível a qualquer hora do dia, 7 dias por semana.

Outra dica ainda é: antecipe o pagamento das contas se possível. Assim, você tem a garantia de não esquecer nada, nem ter que pagar juros no próximo pagamento.