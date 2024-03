Brothers do BBB 24 pulam na piscina sem roupa para comemorar 80 dias na casa

A noite estava animada na casa mais vigiada do Brasil, o BBB 24, quando uma promessa se tornou realidade. Davi, Matteus, Beatriz, Alane e Isabelle decidiram celebrar sua permanência na casa de uma maneira inusitada: tirando a roupa e pulando na piscina.





Na terça-feira, Davi já havia brincado com a ideia de pular na piscina sem sunga, tentando convencer Matteus a acompanhá-lo, mas o gaúcho havia recusado. No entanto, naquela noite, o clima mudou.

“80 dias!”, gritou Alane, exultante, enquanto os brothers se preparavam para cumprir a promessa.

Ao pularem na piscina, o grupo entoou a música tema do programa, “Vida Real”, de Paulo Ricardo, em uma celebração espontânea e cheia de energia.

Antes da grande revelação, Davi havia convencido os outros participantes a aderirem à ideia, brincando e incentivando todos a participarem da diversão. “Bora ficar de biquíni e com a mão no peito?”, sugeriu Alane, enquanto Davi propôs uma versão mais ousada: “Peladão, com a mão no tareco… Essa vai para comemorar, 80 dias de programa”.

Apesar da hesitação inicial, Davi conseguiu convencer os colegas de confinamento. Beatriz, Alane e Isabelle concordaram em se juntar à brincadeira, indo se arrumar para o momento único.

Foi assim que, em uma noite de celebração e descontração, os brothers do BBB 24 reforçaram os laços de amizade e camaradagem que os unem dentro da casa mais famosa do país. E para eles, esses 80 dias foram apenas o começo de uma jornada cheia de surpresas e emoções.

