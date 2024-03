Wilson Lima e ministro da Educação lançam programa Pé-de-Meia no Amazonas

Nesta quarta-feira, 27 de março, o governador Wilson Lima e o ministro da Educação, Camilo Santana, uniram esforços para lançar um programa inovador no Amazonas: o Programa Federal Pé-de-Meia. Destinado a até 105 mil estudantes do ensino médio, sendo 74,6 mil da rede estadual, o programa visa oferecer incentivos financeiros na forma de uma poupança, incentivando a permanência e a conclusão dos estudos dos alunos matriculados na rede pública.





O Pé-de-Meia consiste em um pagamento mensal de R$ 200, disponível para saque a qualquer momento, além de um depósito anual de R$ 1 mil ao final de cada ano letivo, valor que só poderá ser retirado após a conclusão do ensino médio. Todos os benefícios serão depositados em uma conta poupança aberta automaticamente pelo Governo Federal em nome do estudante.

“Este programa é fundamental, pois proporciona aos alunos uma outra dinâmica em suas vidas. Além das ações que o Estado já vem implementando, como o programa Educa+Amazonas, o Pé-de-Meia complementa nossos esforços na promoção da educação no Amazonas”, destacou o governador Wilson Lima.

Durante o evento realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na zona centro-sul de Manaus, foi formalizada a adesão do Amazonas ao programa, com um investimento anual estimado em R$ 304 milhões para beneficiar mais de 105 mil alunos. Essa estimativa considera dados do Censo Escolar 2022, e será atualizada conforme a apuração das matrículas de 2024 e a atualização do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

“Essa é uma política que visa evitar a evasão escolar e garantir um futuro melhor para os jovens do nosso país”, afirmou o ministro Camilo Santana.

Além dos representantes do governo estadual e federal, estiveram presentes no evento o vice-governador Tadeu de Souza, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade, bem como outros representantes políticos e autoridades locais.

O programa Pé-de-Meia representa uma oportunidade única para os estudantes do ensino médio da rede estadual, proporcionando uma renda adicional que pode ser fundamental para o apoio à família e para o desenvolvimento pessoal dos beneficiários. Através desse incentivo financeiro, o governo busca assegurar que nenhum aluno seja deixado para trás, promovendo assim a igualdade de oportunidades na educação.