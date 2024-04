Banda Titãs é anunciada como a primeira atração nacional do “#Sou Manaus 2024”

O prefeito de Manaus, David Almeida, surpreendeu o público durante a inauguração do mirante Lúcia Almeida, na última quinta-feira, 4/4, ao anunciar a banda Titãs como a primeira atração nacional do “#Sou Manaus 2024”, o maior festival de artes integradas do Norte do Brasil e o lançamento oficial do evento, previsto para os próximos dias.





O “#Sou Manaus” é o festival que reúne todos os segmentos culturais, artísticos, em três dias de programação, que atende aos mais diversos públicos, inclusive o gospel, que integra a programação desde a edição 2022.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Reginei Rodrigues, garante que a edição de 2024 trará muitas inovações e promessa de manter o nível alcançado nos anos anteriores.

“O ‘#Sou Manaus 2024’ vai contar com nove espaços e muitas outras intervenções artísticas espalhadas pelo centro histórico de Manaus. Nosso compromisso é movimentar o Centro, superar o quantitativo de postos de trabalho gerados nas edições passadas, impulsionar a parte gastronômica, fomentar a cultura e os fazedores de cultura local e promover atrações que coloquem o festival na rota dos principais eventos do país”, afirma Rodrigues.

Turismo

A vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, trata o evento como uma “ferramenta” para impulsionar e promover Manaus e fomentar diretamente o fluxo turístico na capital da Amazônia, explicando que o “#Sou Manaus” possibilita visibilidade internacional e injeção no turismo.

“O ‘#Sou Manaus’ é um evento que está ganhando repercussão regional, nacional e internacional, sobretudo com o trabalho de divulgação que a Prefeitura de Manaus, por intermédio da Manauscult, vem realizando nas feiras nacionais e nas mídias internacionais. Para o turismo, isso representa aumento de fluxo, inserção da capital da Amazônia nos roteiros de grandes eventos, e o mais importante: o impacto econômico e social, vez que envolve um número expressivo de trabalhadores, cerca de 10 mil pessoas que são beneficiadas diretamente fazendo circular o dinheiro em todas as camadas sociais”, destaca Braga.

O evento

O “#Sou Manaus” é realizado anualmente. Em 2024, acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro histórico de Manaus, contando com feira de gastronomia, artes integradas, exposições, artesanato, atrações locais, nacionais e internacionais, em uma ação realizada pela Manauscult, em parceria com as demais secretarias e fundações municipais.