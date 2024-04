Manaus iniciou a 7ª etapa do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia

Eleita a “Cidade Sul-Americana do Desporto” de 2024, Manaus recebe, neste fim de semana, o primeiro evento esportivo de grande porte, cumprindo o calendário de ações da Aces Europe. A Fundação Manaus Esporte (FME), realizou ontem sexta-feira, 5/4, a abertura oficial da 7ª etapa do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia, que acontece até domingo, 7/4.





Promovida pela Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV), a abertura da competição internacional aconteceu na praia Ponta Negra, local onde todos os jogos serão realizados. A competição conta com atletas representando oito países, com duplas masculinas e femininas.

O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, ressaltou que a possibilidade de sediar este evento é mais um prêmio que Manaus recebe após a chancela de Cidade Sul-Americana do Desporto, e reforça o convite para a população prestigiar o evento de maneira gratuita.

“Isso aqui é um prêmio para gente, é uma das atribuições da Cidade Sul-Americana do Desporto, oferecer um evento internacional. O Circuito vai se estender por todo o final de semana, pela manhã e tarde. Então, se você está em casa, vem para cá, que tem um excelente evento a sua espera, com grandes atletas nacionais e internacionais, que vão estar aqui estar aqui desfilando talento e grandes exibições nas areias da Ponta Negra”, afirmou Aurilex.

Após passar por outras cidades brasileiras, o Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia vai reunir competidores do Paraguai, Chile, Uruguai, Equador, Argentina, Peru, Guiana e Bolívia. O Brasil será representado em grande parte por atletas amazonenses. Marcelo Wangler, diretor-executivo da CSV, destacou o suporte da prefeitura para a realização da competição internacional.

“A estrutura está no melhor nível possível, os atletas já treinaram aqui, já estiveram aqui, as melhores condições estão sendo oferecidas pela prefeitura e estão todos satisfeitos. Com certeza vai ser um grande evento. Essa parceria tende a ser um sucesso e o primeiro de muitos eventos aqui”, destacou o diretor-executivo.

A partida de abertura foi realizada pela dupla brasileira, formada por Joe e Kevin, contra a dupla do Uruguai, Luciano e Cuadrado. Joe contou a expectativa para sua primeira competição internacional e em casa, na capital amazonense.

“Sensação única, ansiedade no nível mais alto. É a nossa primeira competição internacional e poder estar representando o Brasil, dentro de casa, é uma responsabilidade muito grande. Mas a gente abraçou, tá treinando e, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo aí e já deixar aí o convite pra rapaziada assistir o jogo, a estrutura tá muito boa”, afirmou Joe.

A seleção brasileira de vôlei é representada por quatro duplas masculinas e duas femininas no 7° Circuito de Vôlei de Praia, com 11 atletas amazonenses e um da Paraíba. Luciana Mota também destacou que as amazonenses vão para cima para representar bem e conquistar bons resultados o Brasil.

“A expectativa é a melhor possível. A gente vem preparada, muito feliz em estarmos no Sul-Americano, representando o Brasil. Vamos para cima, né? Brasileira, sempre, não desiste nunca”, frisou Luciana.

A programação do Circuito prevê partidas do período da manhã, a partir das 9h às 21h, horário local. Os jogos seguem neste sábado (6), com a conclusão da fase classificatória e os duelos das quartas de final. Já no domingo (7), acontecem as semifinais e finais, seguidas do encerramento da competição.