Incêndio destrói lancha da Funai em Jutaí

Um incêndio destruiu uma lancha da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) na manhã deste sábado (6) em Jutaí, município do Amazonas.





A embarcação estava sendo utilizada por uma equipe dedicada à saúde indígena, que estava auxiliando no transporte de passageiros para uma aldeia próxima.

O comandante da lancha sofreu queimaduras leves, enquanto ainda não há confirmação sobre o número de pessoas a bordo durante o incidente.

Uma investigação pericial será conduzida para determinar as causas do acidente, sendo que a explosão do tanque de combustível é mencionada como possível motivo.

A Marinha do Brasil ficará responsável por investigar as circunstâncias que levaram ao acidente.

Fonte: AM POST