Bandas do Boulevard e da Bhaixa da Hégua agitam carnaval de rua

Populares no carnaval de Manaus, a banda do Boulevard e a banda da Bhaixa da Hégua agitaram a zona Sul da cidade, levando milhares de foliões para as ruas, neste domingo, 12/2. E a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), apoiou as bandas com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e estruturas.

No total, 109 bandas, blocos e festas de rua de pequeno, médio e grande porte espalhadas por todas as zonas da cidade contam com o apoio da prefeitura.

Conforme o diretor de eventos da Manauscult, Clemilton Pinto, o apoio da prefeitura significa um resgate da cultura local após o período de pandemia da Covid-19.

“Mais de 250 bandas se inscreveram no edital e 109 foram contempladas. Elas são apoiadas com toda estrutura que um evento precisa, palco, som, iluminação, banheiro químico e gradil. Foram dois anos parados e a população estava carente desses grandes eventos na cidade de Manaus. E, neste fim de semana, a prefeitura está apoiando 23 bandas. Manaus, hoje, está respirando carnaval”, disse o diretor.

A banda do Boulevard, que acontece na avenida Álvaro Maia, na zona Sul, neste ano, fez homenagem ao saxofonista amazonense Rudeimar Soares Teixeira, conhecido como Teixeira de Manaus, com o samba “Teixeira de Manaus é Beiradão: Cultura do Amazonas em Canção”. A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas passem pelo local de forma rotativa.

“A banda do Boulevard está homenageando Teixeira de Manaus, com o tema Teixeira de Manaus é Beiradão. É muito importante a prefeitura, por meio da Manauscult, fomentar a cultura e o entretenimento a partir dos editais, para ajudar na produção cultural e fazer com que a cultura da nossa terra chegue a todos os amazonenses”, comentou um dos coordenadores da banda, Luíz Cláudio Chaves.

Os organizadores do evento também inovaram nos instrumentos da banda, incluindo o saxofone, em homenagem ao instrumentista. O samba foi uma composição dos artistas Paulo Onça, Mulher do Samba e Mui do Cavaco, e interpretada pelos cantores Auzier do Samba e Mestre Kabeca.

Já a rua Inocêncio de Araújo, no bairro Educandos, zona Sul, foi tomada por mais de 3 mil foliões na banda Bhaixa da Hégua, neste domingo, 12/2. A boneca com cabeça de égua e corpo de mulher, ícone da banda, estava no local comandando a festa marcada pelo ritmo das marchinhas. Várias atrações regionais se apresentam no local animando os brincantes. A banda, que foi criada em 1991, já é uma tradição em Manaus.

“A nossa festa tradicional da banda da Bhaixa da Hégua, aqui no bairro Educandos, completa 33 anos, e nós estamos com uma programação de três bandas para alegrar a comunidade, tudo isso com o apoio da prefeitura”, explicou um dos organizadores da banda, Alcides Castro.

Mais folia

A folia também ocorreu neste domingo, 12/2, com o apoio da prefeitura, via Manauscult, em mais sete locais da cidade, com a banda da Paz, na rua Professora Leia Alencar, 21, Alvorada 2, zona Centro-Oeste. A área central também recebeu atrações da banda do Ovo Azul, na rua Mestre Chico 1.

A banda do MAC Naldo aconteceu na avenida Cravina dos Poetas, Alvorada, zona Centro-Oeste. O bloco do Fuchicão também ocorreu neste domingo, na rua Inocêncio de Araújo e boulevard Rio Negro, Educandos, zona Sul. A banda do Álcool realizou a edição carnavalesca na avenida Maués, Cachoeirinha, zona Sul.

Ainda de acordo com a programação, ocorreu a banda Amigos da Vitória-Régia, na rua Vitória-Régia, Mauazinho, zona Leste, e também o bloquinho da Ferreira Pena, na rua Ferreira Pena, Centro. Todos blocos contam com o apoio da prefeitura de Manaus, são gratuitos e terminam à meia-noite.