Batalhão Ambiental apreende 600 quilos de pescado ilegal

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) apreenderam, na noite de quarta-feira (21/12), 600 quilos de pescado ilegal na Feira da Panair, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus.

As equipes das viaturas 9301, 9308 e 9311 realizavam fiscalização na feira, por volta das 20h, quando abordaram uma balsa. Na embarcação, foram encontrados 600 quilos de espécies de peixes de espécies que estão em período de defeso. A carga foi encaminhada ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Proteção

O Defeso n° 35/2005 do Ministério do Meio Ambiente determina serem proibidos, anualmente, no período de 1º de outubro a 31 de março, a pesca, o transporte, a armazenagem, o beneficiamento e a comercialização do tambaqui na bacia hidrográfica do rio Amazonas. As práticas configuram crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas em Lei.