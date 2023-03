Bia Ferreira vence colombiana e leva título do Mundial de Boxe

No Dia Nacional do Boxe, Bia Ferreira fez história com a conquista de mais um título mundial. A pugilista brasileira venceu a colombiana Angie Valdez na categoria 60 kg neste domingo e conquistou o segundo título da carreira no Mundial de Boxe Feminino, disputado em Nova Dehli, na Índia. Com o título, Bia alcançou a incrível marca de 36 pódios em 37 campeonatos internacionais , sendo 31 ouros.

Claramente superior à adversária em todos os rounds, Bia venceu a luta por decisão unânime dos juízes. A brasileira começou o primeiro round com um bom golpe de esquerda e, na sequência, conseguiu encaixar três golpes potentes contra a colombiana, que lutava apenas no contra-golpe. Veja os melhores momentos da luta no vídeo abaixo:

Angie Valdez voltou com mais intensidade para o segundo round, mas Bia se defendeu bem e não sofreu muita pressão. No terceiro round, a brasileira encaixou um cruzado de esquerda logo no começo. Com a luta praticamente garantida, a brasileira ficou na defensiva para se livrar das investidas da adversária e aproveitou os contra-golpes.

Agora, Bia Ferreira é a maior campeã da história do país no Mundial. Ela já havia se tornado a maior medalhista brasileira em Mundiais de boxe ao derrotar a japonesa Ayaka Taguchi nas quartas de final da competição deste ano.

Mulher com o maior número de pódios na competição, ela estava empatada com Robson Conceição (prata em 2013 e bronze em 2015) e Everton Lopes (ouro em 2011 e bronze em 2013) considerando ambos os naipes.

