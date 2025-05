BMW Motorrad dá início à produção da nova C 400 X na fábrica de Manaus

Na última quarta-feira, 30 de abril, teve início, na fábrica do BMW Group em Manaus, a produção da nova BMW C 400 X. O modelo vem equipado com o avançado sistema BMW Motorrad ABS Pro e Controle de Tração Dinâmico (DTC) elevando o nível de segurança. Outro grande diferencial é a tela TFT de 6,5 polegadas, agora item de série, oferecendo uma interface intuitiva e de alta qualidade para o condutor.





A BMW C 400 X permanece com o motor monocilíndrico de 34 cv a 7.500 rpm e torque máximo de 35 Nm a 5.750 rpm, garantindo desempenho dinâmico e eficiente. A potência é transmitida por meio de uma transmissão CVT e a suspensão possui um braço oscilante de alta rigidez torcional, proporcionando maior estabilidade na condução.

A motocicleta reforça o compromisso da marca com inovação e mobilidade premium. “A BMW C 400 X não é apenas uma scooter, mas uma extensão da filosofia BMW Motorrad: desempenho, segurança e conectividade de ponta em um modelo urbano sofisticado. Sua tecnologia e design foram pensados para quem busca praticidade sem abrir mão da experiência de pilotagem superior”, explica Matheus Pereira, CEO da BMW Motorrad no Brasil.

Além da versão na cor preta, já vendida no Brasil, a BMW C 400 X chega com novo estilo “Rugged”, que traz um visual mais robusto, combinando a cor Kalamata metálica fosca com detalhes como aros e faixas vermelhos, pinças de freio douradas e um banco vermelho-preto, garantindo personalidade e estilo.

A produção na fábrica do BMW Group em Manaus reflete o crescimento da operação no Brasil. “Este já é o terceiro modelo que iniciamos a produção neste ano, de um total de seis previstos para 2025. Esse ritmo acelerado demonstra a relevância da nossa fábrica no ecossistema global da BMW Motorrad e a confiança na demanda do mercado brasileiro”, destaca Alex Donatti, Diretor da fábrica do BMW Group em Manaus.

Com tecnologia avançada e uma produção cada vez mais consolidada no país, a BMW Motorrad segue investindo para oferecer ao público brasileiro modelos que unem inovação, desempenho e o DNA premium da marca.