Bolsa Família começa a ser pago a 19,1 milhões de famílias; veja calendário

O pagamento do Bolsa Família de novembro começa nesta segunda-feira (16) e será concluído na quarta-feira (18). Ao todo, 19,1 milhões de famílias serão beneficiadas, com repasse de aproximadamente R$ 15 bilhões.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o calendário foi antecipado devido aos impactos do fenômeno El Niño. Os depósitos serão realizados conforme o final do Número de Identificação Social (NIS).





Beneficiários com NIS final 1 recebem nesta segunda-feira (16), enquanto os de final 2 terão o pagamento na terça-feira (17). Na quarta-feira (18), será a vez dos demais finais, de 3 a 0.

Em 112 municípios de oito estados com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida, o pagamento será liberado no primeiro dia, independentemente do final do NIS.

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, utilizados na função débito ou sacados em casas lotéricas e terminais de autoatendimento.

Calendário de novembro:

• 16/11: NIS final 1;

• 17/11: NIS final 2;

• 18/11: NIS finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Quem tem direito: famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), podem receber o benefício, conforme seleção do governo federal.