Borba recebe mais de 3 toneladas de produtos agrícolas

Mais de 300 famílias de Borba (a 155 quilômetros de Manaus) receberam três toneladas de produtos agrícolas. A entrega foi feita pela unidade local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA/Sepror), para o Fundo de Assistência Social (FMAS).

Ao todo, quatro produtores participaram da ação, e os produtos entregues foram alface, couve, cebolinha, cheiro-verde, chicória, manga, maracujá, banana comum e banana pacovã. A próxima entrega de produtos será realizada no dia 21 deste mês.

Segundo o gerente do Idam de Borba, Aguinaldo Rodrigues Filho, o programa seguiu o protocolo da Organização Mundial de Saúde (OMS). “É muito importante uma ação desse tipo para o município devido à pandemia”, avalia. “Esses produtos chegam em boa hora, principalmente para as pessoas carentes do município”.

O PAA é uma modalidade de compra especial da Agricultura Familiar com doação simultânea, através de Termo de Adesão Ministério da Cidadania/ Governo do Estado – Sepror.