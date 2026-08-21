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Braga cobra celeridade, e fim da escala 6×1 avança no Senado

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Redação 2
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Foto: Recorte

A discussão sobre o fim da escala de trabalho 6×1 ganhou novo impulso no Senado após a determinação do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para o encaminhamento da proposta às comissões.

A medida ocorre em meio à articulação dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), que defendem o avanço da matéria antes do período eleitoral de outubro.


Líder do MDB no Senado, Braga passou a cobrar maior rapidez na tramitação da PEC 221/2019, que propõe o fim da jornada de seis dias de trabalho para um de descanso.

O parlamentar amazonense defendeu que as comissões acelerem a análise da proposta, sem abrir mão da discussão técnica, mas evitando novos adiamentos.

Além do fim da escala 6×1, o MDB definiu como prioridades a PEC da Segurança Pública e a criação de uma política nacional para minerais críticos.

A posição do partido amplia o peso político da articulação, já que o MDB possui uma das maiores bancadas do Senado e integra a base de apoio do governo federal.

A estratégia defendida pelos senadores é aproveitar o calendário parlamentar até o início mais intenso da campanha eleitoral para tentar avançar com as matérias consideradas prioritárias.

Com a proposta agora encaminhada às comissões, aumenta a possibilidade de que o Senado discuta e eventualmente vote o fim da escala 6×1 antes das eleições de outubro.

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