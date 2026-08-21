Dra. Shádia defende expansão da Carreta da Mulher durante encontro com apoiadores

A candidata a vice-governadora do Amazonas pelo Avante, na chapa de David Almeida, Dra. Shádia, destacou, na noite desta quarta-feira (19/8), a importância da Carreta da Mulher como ferramenta de prevenção e acesso à saúde. A declaração ocorreu durante encontro com apoiadores realizado na sede do Avante, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a ex-secretária municipal de saúde, o serviço implantado durante a gestão do então prefeito David Almeida, foi criado para ampliar o acesso das mulheres a exames e atendimentos, especialmente em áreas mais distantes.





“Nós implantamos a Carreta da Mulher que surgiu quando assumimos a gestão. Eu falei para o David que a maior taxa de câncer em mulher no Brasil é o câncer de mama. Só no Amazonas que o primeiro lugar é o câncer de colo de útero. E é um câncer prevenível, diferente do de mama. Então, eu preciso de uma carreta que tenha atendimento exclusivo para mulher”, disse.

Dra. Shádia explicou que a estrutura foi pensada levando em consideração as características geográficas de Manaus, que possui comunidades distantes. Atualmente, são cinco carretas distribuídas pelas diferentes regiões da capital, incluindo a zona rural.

“Manaus tem uma geografia, e o Amazonas tem uma geografia muito difícil. São comunidades longe, que têm poucas pessoas, as distâncias são enormes. Temos cinco Carretas da Mulher em cada zona da cidade. Uma carreta só é pouco. Desde que a carreta foi implantada, mais de 500 mil mulheres foram atendidas e mais de 300 mil mamografias foram realizadas”, destacou.

A candidata também falou sobre a importância de incentivar as mulheres a cuidarem da própria saúde, diante da rotina marcada pela sobrecarga de responsabilidades. Para ela, aproximar os serviços da população é uma forma de facilitar esse acesso e estimular a prevenção.

“Com essas múltiplas tarefas, com o tempo, a mulher foi deixando de se olhar um pouco. E quando eu puder levar esse autocuidado até a porta da casa das pessoas, eu vou fazer. Mas nós precisamos de apoio. E só prefeitura e governo do Estado podem fazer isso. Um município sozinho não consegue”, afirmou.

Durante o encontro, Dra. Shádia ainda defendeu a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) e citou serviços que, segundo ela, fazem parte da vida de toda a população, independentemente da condição financeira.

“Mesmo que as pessoas falem mal às vezes do SUS, existem três ações do SUS que, você goste ou não, você depende. A primeira é a Vigilância Sanitária. A outra é o Samu. Quem sofre um acidente no meio da rua, quem tem um infarto, vai ligar para o 192. E a terceira é a fila de transplantes. Você pode ser rico, milionário, pode estar no mesmo patamar. Você está na mesma fila, e essa fila é de vocês”, finalizou.