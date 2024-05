Brasileiros ainda não sacaram R$ 8,02 bilhões esquecidos no sistema financeiro

Até março de 2024, os brasileiros ainda não retiraram R$ 8,02 bilhões em recursos esquecidos no sistema financeiro, segundo dados do Banco Central divulgados recentemente. Desse montante, cerca de 31,1% dos correntistas incluídos na lista desde o início do programa em fevereiro de 2022 já resgataram valores, o que representa um total de 19.842.315 beneficiários, sendo 18.720.053 pessoas físicas e 1.122.262 jurídicas.





É interessante notar que a maior parte dos beneficiários tem direito a quantias menores, sendo que 63,54% deles têm valores a receber de até R$ 10. Em março de 2023, o Sistema de Valores a Receber (SVR) foi reaberto, trazendo consigo diversas melhorias, como a possibilidade de resgate de valores de pessoas falecidas e a implementação de um novo sistema de agendamento.

Além disso, a nova fase do SVR trouxe funcionalidades como a impressão de telas e protocolos de solicitação para compartilhamento no WhatsApp, bem como uma sala de espera virtual que permite consultas no mesmo dia para todos os usuários, sem a necessidade de um cronograma por ano de nascimento ou de fundação da empresa.

Outra novidade importante é a transparência aprimorada para contas conjuntas, onde agora, ao entrar no sistema, o outro titular pode visualizar informações como valor, data e CPF de quem solicitou o resgate de um valor esquecido. Essas medidas visam facilitar e tornar mais acessível o processo de recuperação de recursos esquecidos pelos brasileiros no sistema financeiro.

Fonte: poder360