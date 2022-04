Busca por paraquedista desaparecido continua nesta terça-feira, 19

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informa que as buscas pelo paraquedista Luiz Henrique Cardelli continuam nesta terça-feira (19/04), em ambiente de mata e pelo rio. A atividade é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e conta com apoio do Exército, Aeronáutica e Marinha.

A SSP-AM também continua com um gabinete de crise, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com o objetivo de planejar e executar as buscas pelo paraquedista.

Conforme o comandante do Corpo de Bombeiros da Capital (CBC) e coordenador operacional das buscas, coronel Sulemar Barroso, todas as equipes que iniciaram as buscas na sexta-feira (15/04) seguem empenhadas no trabalho de localização e resgate do desaparecido em ambiente de mata e pelo rio.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Orleiso Muniz, solicita ainda aos ribeirinhos e pescadores que porventura encontrem alguma pista do paraquedista que liguem imediatamente para o número 193, do Corpo de Bombeiros, para que uma equipe seja deslocada ao local para averiguar.