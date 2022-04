Polícia intensifica ações de policiamento ostensivo e investigativo em Manaus

MANAUS – Desde as primeiras horas de segunda-feira (18), o secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, determinou a intensificação do policiamento ostensivo e investigativo, em Manaus. As operações visam o enfrentamento das ações criminosas na capital. Ainda no dia de hoje, a SSP-AM montou uma força-tarefa para coibir os crimes de homicídios na cidade.

As operações dos agentes das forças de segurança, que atuam de forma integrada, foram intensificadas em bairros das zonas oeste, norte e leste da capital, com base em registros que demonstram mancha criminal nessas regiões.

“Tendo em vista o aumento de homicídios nesse feriado, determinei três ações: a intensificação das operações ostensivas e das investigações em áreas que ocorreram os homicídios, sendo realizadas pelas polícias Militar e Civil. Criei uma força-tarefa para, desde já, atuar nessas áreas, além do patrulhamento ordinário que já existe. E a convocação para implantação de uma Câmara Temática de homicídios envolvendo, além dos órgãos da SSP-AM, representantes ligados à Segurança Pública de órgãos federais, estaduais e municipais”, destacou o general.