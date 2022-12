Cadáver do sexo masculino é encontrado com pernas amarradas no Rio Piorini

MANAUS – Um cadáver do sexo masculino foi encontrado totalmente sem roupas e com os pés amarrados na manhã desta quarta-feira, (21), nos fundos de um terreno que fica na rua Maria Fernandes, bairro Rio Piorini, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas por moradores da localidade, os mesmo não chegaram a ouvir nenhum pedido de socorro ou algo similar a gritos. Um cartão bancário foi encontrado ao lado do cadáver com o nome Israel Santos da Silva, o que pode ser a identificação da vítima ou do autor do crime.

Nos fundos do terreno onde o cadáver foi encontrado, funciona uma vila de quitinetes. O corpo foi recolhido pelo IML, e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia