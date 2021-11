Cadáver é encontrado boiando em Igarapé da Compensa

MANAUS – O corpo de um homem foi encontrado boiando, na tarde de terça-feira(2) em um córrego na Rua Cristo Rei no bairro Compensa 3, zona oeste de Manaus. A vítima estava sem parte das pernas e também sem as mãos.

A população avistou o corpo sendo levado pela água, ao lado de um rip-rap após uma chuva que caiu na região. A força das águas acabou arrastando a vítima até o local. O corpo foi amarrado até a chegada da polícia, para que não fosse levado pela força da água.

A 8º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), foram acionados para atenderem a ocorrência. Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) analisaram a cena do crime.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para fazer a remoção do cadáver que estava em um local de difícil acesso. Os militares precisaram utilizar cordas para a operação no local. Após o corpo ser retirado do córrego, o Instituto Médico legal (IML) realizou a remoção do corpo para sede do Instituto.