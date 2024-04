Campeão do BBB 24, Davi revelou sentimentos após vitória no Mais Você

Ana Maria Braga deslocou-se até o Rio de Janeiro para entrevistar Davi, o campeão do BBB 24 (Globo). Confira o que o vencedor da edição compartilhou no programa Mais Você.





A apresentadora contextualizou a mudança de ambiente: “Hoje é uma noite especial, nem sempre recebemos um milionário, um campeão (…). Estou muito emocionada por estar de volta aqui [Rio de Janeiro]. Estou no estúdio do É de Casa”.

Davi expressou sua gratidão pela oportunidade e expressou seu estado emocional: “É incrível! Dormi apenas 30 minutos no hotel, cheguei com a mente cheia de informações. Assim que saí, comecei a receber todo tipo de informação”.

No início da entrevista, Ana Maria questionou sobre a reação ao ser anunciado como campeão. Ele explicou: “Foi uma mistura de sentimentos, emoções, precisei extravasar tudo”.

O campeão destacou sua entrada no reality: “Quando entrei na casa, tinha um objetivo, um sonho, de me tornar um doutor. Concluí o ensino médio via supletivo por causa da pandemia. Fui lá perseguir meu sonho, lutar contra quem sou”.

Ele mencionou que ainda não teve a oportunidade de reencontrar a namorada. Durante o programa ao vivo, brincou que “hoje a briga vai ser feia” por não ter visto Mani. Davi também revelou que ainda não teve contato com a mãe desde sua saída do confinamento.

Os talentos culinários de Davi foram testados no Mais Você. Ele preparou um sanduíche com queijo, salame, presunto e bacon. Depois que Ana Maria Braga provou sua comida, Davi brincou dizendo que ela poderia chamar os cachorros, e Louro Mané reforçou a brincadeira.

Gil do Vigor e Amanda deixaram mensagens para o campeão do BBB 24. A vencedora da temporada anterior enfatizou que um dia foi inspirada por ele, e agora é ele quem inspira milhares a perseguir seus sonhos.

