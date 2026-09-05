sábado, 5 de setembro de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Candidato do PL perde ação para candidato do PT, que ganha direito...

Candidato do PL perde ação para candidato do PT, que ganha direito de resposta

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

Decisão judicial reconhece, em análise preliminar, elementos que ultrapassam juízos de valor e determina retirada de conteúdo do Instagram

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) determinou a remoção de uma publicação veiculada no Instagram do Delegado Costa e Silva (PL), questionada pela campanha do Delegado João Tayah (PT), candidato a deputado federal nas Eleições 2026. A decisão foi proferida pelo juiz auxiliar da propaganda, Diogo Oliveira Nogueira Franco, no âmbito de um pedido de direito de resposta, com requerimento de tutela de urgência.


Segundo a decisão, a publicação atribuía ao candidato condutas apresentadas como objetivamente verificáveis, incluindo afirmações de que ele “não trabalha”, de que teria sido convidado a retornar ao exercício de suas funções no 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e de que teria recusado o convite, além de fazer referência ao recebimento de remuneração superior a R$ 30 mil sem a correspondente prestação de serviço público.

Em análise preliminar, o magistrado considerou que o conteúdo não se limitava a manifestações de caráter opinativo ou a juízos de valor. A decisão também destacou que a divulgação ocorreu durante o período eleitoral e em uma rede social, circunstância que poderia ampliar o alcance da mensagem perante o eleitorado.

O juiz ressaltou, contudo, que a decisão não representa uma conclusão definitiva sobre a veracidade das afirmações ou sobre eventual configuração das hipóteses previstas na legislação eleitoral. O mérito do pedido de direito de resposta ainda será analisado após o contraditório.

Como medida de urgência, o TRE-AM deferiu parcialmente o pedido da campanha do delegado João Tayah (PT) e determinou que a Meta Platforms Brasil Ltda., responsável pela plataforma Instagram, promova, no prazo de 24 horas, a remoção da publicação indicada no processo, além de se abster de republicar ou impulsionar o mesmo conteúdo até nova deliberação judicial.

A decisão foi assinada em 3 de setembro de 2026, em Manaus, e determina ainda a citação do requerido para a apresentação de defesa no prazo legal, seguida de manifestação do Ministério Público Eleitoral e do regular prosseguimento do processo.

Artigo anteriorDe ‘irmãozão’ a ‘Dani’ e ‘lindão’: Vorcaro mostra trânsito dos falastrões da República
Próximo artigoEduardo Braga denuncia golpe com uso de sua imagem e aciona Polícia Federal

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.