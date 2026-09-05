De ‘irmãozão’ a ‘Dani’ e ‘lindão’: Vorcaro mostra trânsito dos falastrões da República

Mensagens, encontros e negócios revelados no caso Banco Master mostram Daniel Vorcaro circulando entre parlamentares, integrantes do Judiciário e autoridades.

As últimas revelações extraídas do celular de Daniel Vorcaro transformaram o caso Banco Master em um retrato desconfortável das relações do banqueiro com diferentes personagens dos centros de poder em Brasília.





“Irmão”, “irmãozão”, “Dani” e até “lindão” aparecem em diálogos envolvendo Vorcaro e parlamentares como Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Mario Frias, segundo mensagens reveladas pela imprensa.

O conteúdo mostra um grau de informalidade que contrasta com o distanciamento adotado por alguns desses personagens após o avanço das investigações.

No caso de Nikolas Ferreira, mensagens atribuídas a Vorcaro registram a afirmação de que teria bancado voos utilizados pelo deputado. Nikolas nega ter recebido benefício financeiro do banqueiro e afirma não ter participado de irregularidades.

Pai condenado

Flávio Bolsonaro também confirmou encontro com Vorcaro depois da primeira prisão do banqueiro. Segundo o senador, a conversa teve como objetivo encerrar a participação de Vorcaro no projeto do filme pastelão do seu pai condenado e preso por tentativa de golpe de estado.

As investigações e reportagens também alcançaram integrantes do sistema de Justiça. O ministro André Mendonça confirmou ter recebido Vorcaro em março de 2025, afirmando que o encontro ocorreu por iniciativa do empresário e que se limitou a ouvi-lo.

Tarcísio na conta de Vorcaro

E Tarcísio de Freitas aparece no entorno político do caso, e nas doações eleitorais feitas por Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. Novamente. Reportagens ma mídia nacional informam, que ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, disse à PF (Polícia Federal) que a doação de R$ 2 milhões à campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a de R$ 3 milhões a Jair Bolsonaro (PL) em 2022 têm como pano de fundo negociação de propina. Evidenteque o governador de São Paulo nega compulsivamente.

Ainda sobre o governador Tarcísio de Freitas, pesa a informação de que o Credcesta, ligado ao Master, ficou habilitado por 3 anos e movimentava R$ 25 milhões por mês. PKL One, responsável pelo Credcesta, foi credenciada antes da atual gestão, mas permaneceu mais de três anos no sistema durante o governo Tarcísio e passou por dois ciclos de recadastramento. Ele nega favorecimento.

Um caso bastante concreto é o do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O próprio Vorcaro declarou à Polícia Federal e à PGR que teve encontros com Ibaneis para tratar da operação envolvendo a venda de ativos do Banco Master ao BRB, banco público controlado pelo DF. Segundo Vorcaro, foram “conversas institucionais”; ele afirmou que esteve na casa do governador e que Ibaneis também foi à sua residência.

Além disso, a agenda apreendida de Vorcaro contém contatos de governadores, além de ministros do STF, dirigentes do Congresso e integrantes do Executivo.

Há também um dado recente envolvendo Ratinho Junior, governador do Paraná: uma empresa da qual ele figura como sócio, ao lado do pai, recebeu R$ 1,68 milhão do Banco Master em contrato de publicidade do CredCesta. A reportagem informa que os pagamentos foram feitos à empresa.

Escrutínio público

Assim, talvez a imagem mais reveladora do episódio não esteja apenas nos milhões mencionados em contratos ou nas investigações em andamento, mas na facilidade com que Vorcaro transitava por ambientes políticos e institucionais distintos.

Da direita à esquerda, do Congresso ao Judiciário e ao Palácio, o caso Master expõe uma extensa rede de relações que agora passa pelo escrutínio público.

O desafio jornalístico é separar as coisas: proximidade, reunião ou mensagem não representam, isoladamente, prova de crime. Mas, diante da dimensão das investigações sobre o Banco Master, ajudam a explicar por que cada novo diálogo revelado provoca tamanho impacto em Brasília.