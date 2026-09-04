Adail Filho dá calote em dois advogados e fica sem defesa na Justiça

O deputado federal Adail Filho, candidato à reeleião neste ano pelo MDB, deu um calote no pagamento de seus advogados e acabou perdendo a representação legal em uma ação que tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

A falta de pagamento de honorários fez com que os defensores abandonassem formalmente a causa, deixando o parlamentar amazonense desamparado na Justiça Eleitoral.





A renúncia da defesa foi protocolada pelos advogados Daniel Fábio Jacob Nogueira e Ney Bastos Soares Junior nos autos de um cumprimento de sentença movido pela Advocacia-Geral da União (AGU).

Os juristas comprovaram ter enviado notificação extrajudicial cobrando os valores devidos e concedendo prazo para regularização, mas o deputado ignorou a cobrança. Com a postura do congressista, a banca deu por encerrado o patrocínio da causa.

Diante da comprovação da falta de pagamento e do descumprimento dos prazos por parte do parlamentar, a presidente do TRE-AM, desembargadora Carla Maria Santos dos Reis, homologou a renúncia dos advogados e ordenou a exclusão imediata da defesa dos registros do processo.

A magistrada assinou a intimação pessoal de Adail Filho para que, no prazo de 15 dias, nomeie um novo procurador, sob pena de sofrer as sanções da lei e ter o processo julgado sem representação técnica em plena corrida eleitoral.