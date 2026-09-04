Motorista é preso suspeito de matar colega a facadas na zona norte de Manaus

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) cumpriu, na quinta-feira (03), mandado de prisão preventiva contra Silvio Peixoto Machado, de 42 anos, investigado pelo homicídio de Nando Vieira Pontes, de 44 anos. O crime ocorreu na segunda-feira (31/08), no núcleo 15, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus, onde a vítima foi morta a facadas.

De acordo com as investigações, os dois trabalhavam como motoristas de ônibus em uma empresa de transporte público havia cerca de três anos. No entanto, mantinham uma rixa pessoal há aproximadamente dois anos, período em que trocavam ofensas e palavras de baixo calão.





No dia do crime, após encerrarem o expediente, por volta das 23h30, os dois começaram uma discussão no terminal de ônibus.

As câmeras de segurança registraram o momento em que Silvio foi até o próprio carro, pegou uma faca e seguiu em direção ao ônibus onde Nando estava. Os dois entraram em luta corporal e, durante a briga, o suspeito desferiu uma facada na região do pescoço da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Diante dos elementos reunidos durante as investigações, a DEHS representou pela prisão preventiva do suspeito e iniciou as diligências para efetuar a sua prisão. No entanto, o investigado se apresentou, acompanhado do advogado, na sede da especializada.

Silvio responderá por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele deverá passar por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.