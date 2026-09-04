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Ex-participante perde perna em reality e exige indenização de R$ 520 milhões

Por
Redação 5
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Stavros Floros - Reprodução/Instagram/@stavrosflo

Um ex-participante do Survivor Grécia processou a produção do reality em US$ 100 milhões (cerca de R$ 510 milhões) após sofrer um acidente que levou à amputação da perna esquerda.

Stavros Floros, de 21 anos, foi atingido pela hélice de um barco turístico em maio, durante uma atividade de pesca organizada pelo programa. Segundo o TMZ, ele acusa a produção de negligência por realizar a atividade em uma área movimentada por embarcações, sem segurança e sinalização adequadas.


Floros perdeu a perna no acidente, passou por diversas cirurgias e ficou 61 dias internado. Desde então, compartilha sua recuperação nas redes sociais, onde aparece caminhando com andador e recebendo apoio de familiares e amigos.

Fonte: R7

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