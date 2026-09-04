Prefeitura garante serviços essenciais durante feriados de setembro

A Prefeitura de Manaus informa que os serviços essenciais voltados à população serão mantidos nos feriados em que se comemora a elevação do Amazonas à categoria de Província, neste sábado, 5/9, e do Dia da Independência do Brasil, na segunda-feira, 7/9.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) manterá o atendimento de 24 horas aos casos de urgência e emergências clínicas, traumáticas, psiquiátricas e obstétricas, por meio do canal 192.





A Maternidade Municipal Dr. Moura Tapajóz (MMT), localizada na avenida Brasil, nº 1.335, no bairro Compensa, zona Oeste, também seguirá em regime de plantão 24 horas.

A população pode buscar os serviços da Atenção Primária em duas unidades de saúde, sendo uma na zona Oeste, a Unidade de Saúde da Família (USF) Leonor de Freitas, na avenida Brasil, s/nº, Compensa 2, que funcionará das 8h às 18h; e outra na zona Norte, a USF Carmen Nicolau, localizada na rua Nestor Nascimento, s/nº, Lago Azul, que também estará em funcionamento das 8h às 17h.

Nas duas USFs, a população tem acesso aos imunizantes do calendário básico de vacinação, dispensação de medicamentos, procedimentos via Sistema de Regulação (Sisreg), testes rápidos para diagnóstico de sífilis, HIV e hepatites e outros serviços de rotina da rede básica.

As demais Unidades de Saúde da rede municipal, inclusive as unidades básicas que funcionam aos sábados, com exceção das USFs Carmem Nicolau e Leonor de Freitas, retomam os atendimentos na terça-feira, 8/9. O mesmo ocorrerá com o atendimento nas Unidades Móveis de Saúde da Mulher, que funcionam de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Durante os dois dias de feriado, a Semsa ainda garante o funcionamento do Centro de Emissão de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio (Cedo), que pode ser acionado diariamente por meio do número (92) 98842-8437, no período das 8h às 18h.

Assistência Social

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) informa que não haverá expediente na segunda-feira, 7/9, em razão do feriado do Dia da Independência do Brasil.

A Semasc destaca que o SOS Funeral funcionará normalmente. O serviço poderá ser acionado pelos seguintes canais: WhatsApp (98842-2963), 0800 280 8087, 3215-2649 e 3631-9983. O atendimento também poderá ser realizado presencialmente na sede da Semasc, localizada na avenida Ayrão com a avenida Ferreira Pena, no Centro, zona Sul da capital.

Os demais serviços da Semasc retornarão normalmente na terça-feira, 8/9.

Comércio Informal

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa que, em razão do feriado do Dia da Independência do Brasil, na segunda-feira, 7/9, não haverá expediente na sede administrativa da secretaria. As atividades serão retomadas normalmente na terça-feira, 8/9.

As feiras e os mercados municipais funcionarão normalmente durante o feriado, mantendo seus horários habituais de atendimento ao público.

Os parques Gigantes da Floresta, Amazonino Mendes 1 e Amazonino Mendes 2 também funcionarão normalmente na segunda-feira, seguindo os horários regulares de funcionamento.

Sine Manaus

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) informa que os postos do Sine Manaus não funcionarão na segunda-feira, 7/9, em virtude do feriado da Independência do Brasil. As atividades e atendimentos presenciais serão retomados normalmente na terça-feira, 8/9.

Galerias Populares e shopping Phelippe Daou

As galerias populares Espírito Santo e Remédios, ambas no Centro, e o shopping Phelippe Daou, na zona Norte, abrirão em horário normal neste sábado, 5/9, feriado da elevação do Amazonas à categoria de Província, e funcionarão em expediente especial, na segunda-feira, 7/9, até as 14h.

Limpeza Urbana

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) manterá os serviços essenciais de limpeza pública durante o feriado prolongado da elevação do Amazonas à categoria de Província e do Dia da Independência do Brasil. A coleta domiciliar seguirá normalmente, sem suspensão, garantindo a continuidade do recolhimento de resíduos nos bairros atendidos pela programação regular.

Na área central, onde acontece o “#SouManaus Passo a Paço 2026”, o feriado também não provocará alterações na operação especial montada pela Semulsp. As equipes permanecerão atuando na limpeza, varrição, remoção de resíduos, coleta seletiva e manutenção das vias e espaços utilizados durante o festival.

Os serviços de limpeza e manutenção urbana funcionarão normalmente neste sábado, 5/9. No domingo, 6/9, e na segunda-feira, 7/9, as equipes atuarão em regime de plantão, com atendimento das demandas prioritárias da cidade. A operação inclui ações de varrição, remoção de resíduos e manutenção dos espaços públicos, conforme o planejamento das equipes operacionais.

Cemitérios

O Departamento de Cemitérios não terá atendimento ao público na sede administrativa neste sábado, domingo e segunda-feira, dias 5, 6 e 7/9, respectivamente. Apesar disso, os cemitérios municipais funcionarão com equipes de plantão nos próprios locais para atender as demandas necessárias durante o período.

Área administrativa

As atividades administrativas da Semulsp ficarão suspensas durante o feriado prolongado e serão retomadas normalmente na terça-feira, 8/9. A secretaria reforça que os serviços considerados essenciais permanecerão em funcionamento para garantir a limpeza urbana e o atendimento à população durante todo o período.