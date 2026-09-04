Homem é preso por estuprar enteada desde os seis anos em Manaus

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) cumpriu, na quinta-feira (03), mandado de prisão preventiva contra um homem, de 46 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a própria enteada, de dez anos. A ordem judicial foi cumprida no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

Segundo o relato apresentado pela mãe da vítima, no dia 31 de julho deste ano, ela percebeu uma mudança no comportamento da filha após a criança se recusar a acompanhá-la e ao companheiro à igreja. Na ocasião, a menina ficou sob os cuidados da avó, que reside no mesmo terreno da família.





Enquanto a mãe estava no templo religioso, uma irmã dela foi até o local e informou que a criança teria contado a uma vizinha que o suspeito havia tocado nela de forma inapropriada.

Ao retornar para casa, a mãe conversou com a filha, que relatou os toques indevidos. Durante a investigação, foi constatado que os abusos ocorriam desde quando a criança tinha seis anos, principalmente durante a noite, quando o padrasto ficava responsável por supervisioná-la enquanto a mãe saía para estudar. A criança também era constantemente ameaçada pelo suspeito para que não revelasse os fatos a ninguém.

O homem foi encaminhado à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.