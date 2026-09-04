Cerca de 18 mil eleitores terão novos locais de votação em Manaus

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) informa que aproximadamente 18 mil eleitores da 1ª Zona Eleitoral de Manaus, distribuídos em 53 seções, serão alocados provisoriamente em cinco novos locais de votação nas Eleições 2026. Na maioria dos casos, as mudanças ocorrem em razão de reformas nos locais de origem.

Na área de abrangência da 1ª Zona Eleitoral, as mudanças temporárias alcançam seções localizadas nos bairros Nossa Senhora das Graças, Centro e Cachoeirinha.





De acordo com o juiz da 1ª Zona Eleitoral de Manaus, Adonaid Abrantes, a alteração foi necessária diante das condições dos locais originalmente destinados à votação. “Em razão da impossibilidade física de alguns locais de votação, por questões de estrutura, houve a necessidade de alterar alguns locais da 1ª Zona Eleitoral para outros que não tenham problemas estruturais ou impedimentos legais”, destacou.

O magistrado ressalta ainda que os endereços já foram atualizados no sistema da Justiça Eleitoral e orienta os eleitores a verificarem antecipadamente onde deverão votar. “A consulta pode ser realizada pelo Autoatendimento Eleitoral na aba “Onde Votar” ou pelo aplicativo e-Título”, finalizou.

Alocação provisória das seções:

As dez seções da Escola Estadual Nossa Senhora das Graças serão distribuídas entre a Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) e o CMEI Professora Joelma Silva, ambos no bairro Nossa Senhora das Graças.

As 11 seções do Colégio Amazonense Dom Pedro II, no Centro, passarão a funcionar no Sesc, na rua Henrique Martins, no mesmo bairro.

As 16 seções da Uninorte – Unidade 1, na rua Joaquim Nabuco, no Centro, serão transferidas para o Colégio Santa Dorotéia, situado na mesma rua.

As nove seções da Fametro – Unidade Cachoeirinha, na rua Castelo Branco, serão alocadas no Senai, na avenida Carvalho Leal, também na Cachoeirinha.

Por fim, as sete seções da Faculdade Santa Teresa, na rua Acre, bairro Nossa Senhora das Graças, passarão a funcionar na Escola Municipal José Carlos Martins Mestrinho, na rua Dr. Thomas, no mesmo bairro.