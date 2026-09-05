Homem é resgatado após ser mantido em cárcere privado no Alfredo Nascimento

MANAUS | Um homem foi resgatado após ser mantido em cárcere privado na madrugada deste sábado (5), na Rua Jambo Branco, no bairro Alfredo Nascimento.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 0h27, uma equipe da Força Tática, sob o comando do sargento Victor Castro, recebeu uma denúncia de que uma pessoa estaria sendo mantida em cárcere privado.





Os policiais foram até o endereço informado e encontraram a vítima amarrada dentro de um galpão abandonado.

Ainda conforme o relato da vítima, três homens teriam invadido a residência onde ela estava, realizado o sequestro e levado o homem até o galpão. No local, ele teria sido amarrado e torturado.

Após o resgate, a vítima foi retirada do imóvel e a ocorrência encaminhada ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos legais.

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A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do crime e tentar identificar e localizar os suspeitos.

Por Correio da Amazônia