sábado, 5 de setembro de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Amazonas Homem é resgatado após ser mantido em cárcere privado no Alfredo Nascimento

Homem é resgatado após ser mantido em cárcere privado no Alfredo Nascimento

Por
Redação 2
-
Foto | Correio da Amazônia

MANAUS | Um homem foi resgatado após ser mantido em cárcere privado na madrugada deste sábado (5), na Rua Jambo Branco, no bairro Alfredo Nascimento.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 0h27, uma equipe da Força Tática, sob o comando do sargento Victor Castro, recebeu uma denúncia de que uma pessoa estaria sendo mantida em cárcere privado.


Os policiais foram até o endereço informado e encontraram a vítima amarrada dentro de um galpão abandonado.

Ainda conforme o relato da vítima, três homens teriam invadido a residência onde ela estava, realizado o sequestro e levado o homem até o galpão. No local, ele teria sido amarrado e torturado.

Após o resgate, a vítima foi retirada do imóvel e a ocorrência encaminhada ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos legais.

Vídeo

A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do crime e tentar identificar e localizar os suspeitos.

Por Correio da Amazônia

Artigo anteriorEduardo Braga denuncia golpe com uso de sua imagem e aciona Polícia Federal
Próximo artigoOmar Aziz lidera corrida ao Governo do Amazonas com 31%, mostra AtlasIntel

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.