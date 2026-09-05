Omar Aziz lidera corrida ao Governo do Amazonas com 31%, mostra AtlasIntel

Mais uma pesquisa de um instituto de atuação nacional coloca Omar Aziz (PSD) na liderança da disputa pelo Governo do Amazonas. Levantamento da AtlasIntel divulgado nesta sexta-feira (4) mostra o candidato com 31% das intenções de voto no primeiro turno.

A professora Maria do Carmo (PL) aparece na segunda posição, com 27,4%, seguida por Roberto Cidade (União Brasil), com 18,8%. Na sequência estão David Almeida (Avante), com 8,7%, e Cabo Daciolo (Mobiliza), com 6,3%.





Israel Munduruku (Rede) registra 1,2%, enquanto Gilberto Vasconcelos (PSTU) aparece com 0,1%. Brancos e nulos somam 2,5% e outros 3,9% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Considerando apenas os votos válidos, Omar chega a 33,2%, contra 29,2% de Maria do Carmo. Roberto Cidade tem 20,1%, David Almeida, 9,3%, Cabo Daciolo, 6,7%, Israel Munduruku, 1,3%, e Gilberto Vasconcelos, 0,1%.

A vantagem de Omar sobre Maria do Carmo é de 3,6 pontos percentuais no levantamento geral e de 4 pontos nos votos válidos. Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, a diferença entre os dois primeiros colocados está dentro da margem de erro.

Dados

A pesquisa AtlasIntel ouviu 1.185 eleitores do Amazonas entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro. O levantamento utilizou a metodologia de recrutamento digital aleatório Atlas RDR.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os números AM-04939/2026 e BR-01799/2026.