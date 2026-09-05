‘Passinho’ reúne crianças e famílias com brincadeiras e show de Kysha e Mine no #SouManaus

A primeira noite do “#SouManaus Passo a Paço 2026”, realizada nesta sexta-feira (4), no Centro de Manaus, teve programação especial para o público infantil. O “Passinho” recebeu uma estrutura com pula-pula, pintura, brincadeiras e outras atividades para crianças e famílias, além do show nacional de Kysha e Mine, com o espetáculo “Lance de Escola”.

Desde o início da programação, o espaço ficou movimentado com crianças que aproveitaram as atrações enquanto aguardavam a apresentação da dupla. A estudante Bruna Beatriz, de 8 anos, contou que estava ansiosa para assistir ao show.





“Eu estava esperando muito pela Kysha e Mine. Queria muito ver as duas e aproveitar tudo aqui. Tem muitas brincadeiras, está muito divertido”, disse.

A programação também contou com apresentações da Espatódea Trupe, do grupo Curumim Na Lata, da Cia Cle Cle Eventos e Rios Coloridos, no palco Alfândega.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), Márcio Braz, o espaço foi planejado para ampliar a participação das crianças e das famílias no festival.

“O ‘Passinho’ é um espaço pensado especialmente para as crianças e para as famílias. É uma estrutura que reúne diversão, atividades e grandes atrações, permitindo que o público infantil também participe dessa grande festa”, destacou.

Geração de renda

Além da diversão, o evento também movimentou o comércio informal. O vendedor ambulante Edir Regis aproveitou a presença dos fãs para vender faixas e acessórios relacionados à dupla Kysha e Mine.

“Um evento desse tamanho movimenta muita gente e ajuda também quem está aqui vendendo. Espero aproveitar esses dias para fazer boas vendas”, afirmou.

Kysha e Mine

A principal atração da noite chegou ao palco Alfândega sob o entusiasmo do público. De volta a Manaus pela segunda vez, Kysha e Mine destacaram o carinho recebido dos fãs amazonenses.

“É muito especial poder voltar a Manaus. A gente fica muito feliz com todo esse carinho, principalmente das crianças que acompanham o nosso trabalho”, declarou Kysha.

Mine também celebrou o reencontro com o público infantil.

“Ver tantas crianças felizes, cantando e acompanhando a gente é algo que deixa a gente muito feliz. É muito bom poder voltar a Manaus e viver tudo isso mais uma vez com o público”, afirmou.

Com brincadeiras, apresentações musicais e atividades voltadas à inclusão e à convivência familiar, o “Passinho” marcou a primeira noite do “#SouManaus Passo a Paço 2026” com uma programação dedicada especialmente às crianças.