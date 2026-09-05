Prefeitura entrega 35 mil peixes nas zonas Norte e Oeste pelo programa ‘Jaraqui da Gente’

A Prefeitura de Manaus realizou, nesta sexta-feira (4/9), mais uma edição do programa “Jaraqui da Gente”, iniciativa voltada à promoção da segurança alimentar e nutricional na capital. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), beneficiou moradores das comunidades Parque dos Buritis, na zona Norte, e São Raimundo, na zona Oeste, com a distribuição de 35 mil peixes.

O programa tem como objetivo garantir o acesso a alimentos de qualidade para famílias em situação de vulnerabilidade social. As ações percorrem diferentes regiões de Manaus e levam às comunidades um dos principais peixes consumidos pelos amazonenses.





Para a diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Semasc, Julianna Diz, a iniciativa representa mais do que a entrega de pescado. Segundo ela, o programa contribui diretamente para a alimentação e a qualidade de vida das famílias atendidas.

“É segurança alimentar chegando ao prato de quem mais precisa. É alimento de qualidade, proteína de qualidade da nossa terra, que vai trazer benefícios nutricionais para aqueles que não conseguem ter acesso a esse alimento”, destacou.

Moradores das comunidades também ressaltaram a importância da ação. A comunitária Ellen Cristina, do Parque dos Buritis, afirmou que a distribuição ajuda famílias que enfrentam dificuldades para colocar comida na mesa.

“É um bairro humilde e muitas pessoas não têm o que comer. Com essa oportunidade, hoje o pessoal vai ter o seu peixinho na mesa para comer com a família”, afirmou.

O pedreiro Marcos Antônio também aprovou a iniciativa e destacou o impacto social do programa. “É muito bom para as comunidades que precisam. Existem famílias carentes que precisam de alimento. É muito bom para a sociedade”, avaliou.

Com a distribuição do pescado, o “Jaraqui da Gente” reforça as ações de segurança alimentar desenvolvidas pelo município e amplia o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social em diferentes áreas de Manaus.