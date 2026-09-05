Eduardo Braga denuncia golpe com uso de sua imagem e aciona Polícia Federal

Número falso de WhatsApp pede doações para uma suposta ação social no Amazonas; senador e MDB repudiam a fraude e adotam medidas para identificar os responsáveis

Criminosos estão usando o nome e a foto do senador Eduardo Braga (MDB-AM) para aplicar um golpe. Por meio de um número de WhatsApp com DDD de São Paulo, eles estão enviando mensagens a senadores da República e, se passando por Braga, pedem doações para uma suposta ação social de distribuição de cestas básicas no Amazonas.





A mensagem é falsa. Eduardo Braga não fez qualquer pedido de doação, não autorizou ninguém a fazê-lo em seu nome e não está organizando a distribuição de cestas básicas mencionada pelos golpistas.

Na tentativa de dar credibilidade à fraude, os criminosos usam indevidamente o nome e a foto do senador e chegam a assinar a mensagem como “Eduardo Braga – Líder do MDB no Senado Federal”. O texto também usa indevidamente o nome do MDB e afirma que a suposta iniciativa serviria para fortalecer a presença do partido junto às comunidades do Amazonas.

Eduardo Braga repudiou a fraude e o uso criminoso de seu nome e de sua imagem para tentar enganar outros parlamentares.

“Estão usando meu nome e minha imagem para enganar pessoas. Eu não enviei essas mensagens, não pedi doações e não autorizei ninguém a falar em meu nome para esse tipo de ação. É uma fraude grave e não vamos admitir que criminosos utilizem nosso nome e a confiança das pessoas para aplicar golpes”, afirmou o senador.

A advogada da campanha, Monalisa Gadelha, informou que as medidas policiais e jurídicas já estão sendo adotadas e que todo o material relacionado às mensagens está sendo preservado para auxiliar na identificação dos responsáveis.

“O boletim de ocorrência já foi registrado e estamos acionando a Polícia do Senado Federal e a Polícia Federal para que o caso seja investigado. Há uso indevido do nome e da imagem do senador e uma tentativa de induzir terceiros ao erro. Vamos entregar às autoridades todas as informações disponíveis para que a origem das mensagens seja rastreada e os responsáveis sejam identificados e responsabilizados. Não haverá tolerância com quem usa o nome do senador para enganar pessoas”, afirmou Monalisa Gadelha.

O MDB também repudiou a utilização indevida do nome do partido na tentativa de golpe e esclareceu que não promove nem participa da suposta ação mencionada nas mensagens.

A orientação para quem receber qualquer mensagem desse número ou com conteúdo semelhante é não realizar doações ou pagamentos, não fornecer dados pessoais e não clicar em links. As conversas, o número utilizado e demais informações do remetente devem ser preservados e encaminhados às autoridades.

Eduardo Braga e o MDB reforçam o alerta para que a população desconfie de qualquer mensagem ou pedido feito em nome do senador ou do partido que não tenha origem em seus canais oficiais.