Cãoroinha: cachorro adotado por padre encanta fiéis em Barretos

A presença de Jhonny, o cachorro da raça Foxhound-americano, na Paróquia Santa Ana e São Joaquim em Barretos (SP), tornou-se um ponto de destaque entre os fiéis que frequentam as missas. O padre Luiz Paulo Soares adotou Jhonny há três anos, e desde então, ele se tornou uma presença constante e amada na igreja, até mesmo recebendo uma roupa de coroinha para acompanhar as cerimônias.





Segundo o padre, Jhonny está sempre presente durante as missas, embora possa chegar um pouco atrasado ou sair um pouco antes. No entanto, sua devoção e afeto pelos fiéis são evidentes, já que ele procura por carinho e é adorado pelos frequentadores da igreja.

Os fiéis expressam sua admiração pelo cãozinho, considerando-o uma bênção. Maria Aparecida Mazer, uma funcionária pública, descreve Jhonny como um ser que passa de pessoa em pessoa, acariciando e abençoando a todos. Sua presença dócil e emocionante é valorizada por todos que frequentam a igreja.

O comportamento peculiar de Jhonny, que gosta de andar pelas ruas próximas à igreja durante o dia, mas corre para acompanhar a missa quando o sino toca, é destacado pelo padre. Ele relata que Jhonny sempre gostou de ficar perto do altar, o que resultou no apelido carinhoso de “CÃOroinha” e na criação de uma roupinha especial para ele.

Para o padre Luiz Paulo Soares, a presença de Jhonny não apenas traz alegria, mas também torna o ambiente mais acolhedor e leve para os fiéis. Sua falta é sentida nos raros dias em que não está presente, demonstrando o impacto positivo que ele tem na comunidade.

Maria de Lourdes, uma fiel de longa data, destaca a gratificação de compartilhar o espaço da igreja com Jhonny, descrevendo-o como um coroinha que frequenta o altar e interage com todos, incluindo as crianças.

Em resumo, a história de Jhonny na Paróquia Santa Ana e São Joaquim em Barretos reflete não apenas a devoção do animal, mas também o amor e a conexão que ele estabeleceu com os fiéis, tornando-se uma parte querida e significativa da comunidade religiosa local.

Fonte: g1