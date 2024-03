MANAUS | Uma carreta que transportava um container tombou na madrugada deste sábado, (16), na avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.





Por conta do acidente, uma das faixas da via ficou parcialmente interditada. Até o momento não se tem informações sobre o que ocorreu para que o equipamento viesse a tombar. Funcionários da empresa estiveram no local para realizar o transbordo da carga.