Rodrigo Casanova filia-se ao PSDB e lança pré-candidatura para vereador em Manaus

Na tarde desta sexta-feira (15), o cenário político de Manaus recebeu uma nova figura promissora: Rodrigo Casanova. O empresário de renome, conhecido por sua atuação destacada no setor empresarial e como ativista social, oficializou sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB Manaus) e lançou sua pré-candidatura ao cargo de vereador nas eleições deste ano de 2024.





O evento, que aconteceu na sede do PSDB Manaus, contou com a presença de membros do partido e apoiadores, que receberam Casanova com entusiasmo e otimismo. Sua trajetória profissional, marcada por sua atuação como executivo em grandes empresas de energia e projetos na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, bem como sua liderança no Instituto Baré, evidenciam sua capacidade de liderança e compromisso com questões sociais.

Durante seu discurso, Casanova ressaltou a importância do PSDB como um mediador na sociedade, destacando a busca por soluções centradas nas necessidades da população. Ele enfatizou seu compromisso com temas como emprego, moradia e educação, pilares fundamentais para o bem-estar da sociedade.

Além disso, o pré-candidato demonstrou preocupação com a inclusão das mulheres no transporte público, propondo políticas que visem garantir sua segurança e conforto durante os deslocamentos na cidade. Ele também enfatizou a necessidade de qualificação na língua inglesa, destacando as oportunidades de emprego que surgem para profissionais bilíngues em Manaus.

Com uma plataforma voltada para o desenvolvimento sustentável, inclusivo e igualitário, Rodrigo Casanova emerge como uma voz promissora na política de Manaus, comprometido em representar os interesses da população e promover mudanças positivas na cidade. Sua pré-candidatura promete trazer novas perspectivas e propostas inovadoras para o cenário político local.