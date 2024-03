Receita Federal recebeu 1,6 milhão de declarações de imposto de renda

Até as 10h30 deste sábado (16), a Receita Federal já havia recebido 1.593.770 declarações de imposto de renda. O prazo para a entrega da documentação teve início na sexta-feira (15), e o governo estima receber cerca de 43 milhões de declarações até o dia 31 de maio.





Do total de declarações recebidas até o momento, 46% correspondem à versão pré-preenchida, que já conta com dados inseridos previamente por empresas nos sistemas do governo.

Segundo o painel de estatísticas da Receita, a maioria dos contribuintes (75%) optou por baixar o programa no computador para realizar a declaração, enquanto 16,4% enviaram os documentos pela nuvem e 7% pelo celular.

A versão simplificada da declaração foi a escolha da maioria das pessoas (57,7%) que já prestaram contas com a Receita. Em relação ao perfil dos contribuintes, 36,9% eram mulheres, e a média de idade ficou em 44 anos.

Dos documentos já recebidos, 88,2% têm direito à restituição, enquanto 6,5% terão que pagar imposto adicional.

Entre as novidades deste ano está a ampliação da disponibilidade da declaração pré-preenchida, que já inicia com diversas informações úteis para facilitar o preenchimento. Além disso, os contribuintes que optarem por essa modalidade terão prioridade para receber a restituição nos primeiros lotes.

Com o prazo de entrega se estendendo até o final de maio, a Receita Federal continua recebendo as declarações dos brasileiros, que devem ficar atentos aos prazos e às novidades deste ano para realizar o processo de forma correta e ágil.

