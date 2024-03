Matteus ganha a Prova do Anjo e um carro 0km no BBB 24

Matteus é o Novo Anjo do BBB 24: Ganha Imunidade e um Carro 0km

No universo do Big Brother Brasil 24, Matteus se consagra como o mais novo Anjo da casa! Neste sábado (16), ele brilhou ao vencer a emocionante Prova do Anjo Chevrolet.





Na disputa de sorte, Matteus enfrentou sete outros brothers em um jogo de tabuleiro cheio de reviravoltas. Com determinação e sorte ao seu lado, ele avançou logo após Isabelle, conquistando a chance de disputar a segunda etapa da prova.

Na etapa decisiva, o coração de Matteus pulsava com ainda mais força. Com foco e precisão, ele escolheu a chave certa que abriu a porta do tão desejado carro 0km. Além do veículo novinho em folha, Matteus também garantiu o valioso colar da imunidade.

A vitória do Anjo não apenas o enche de orgulho, mas também lhe confere o poder de imunizar uma pessoa na formação do próximo Paredão, que acontecerá no domingo (17). No entanto, é importante destacar que a imunidade conquistada por Matteus pode ser vetada por Raquele, que arrematou o Poder da Verdade. Esse poder tem o poder de anular a decisão do Anjo, adicionando um toque extra de suspense e estratégia ao jogo.

Com a imunidade em mãos e um carro 0km como prêmio, Matteus se torna uma figura central na dinâmica da casa, com poder para influenciar os rumos do jogo e tomar decisões cruciais para seu futuro e o de seus aliados. Resta agora aguardar para ver como ele utilizará esse poder e quais serão as reações dos demais participantes diante dessa reviravolta no BBB 24.

Preparem-se, pois os próximos dias prometem fortes emoções e reviravoltas na casa mais vigiada do Brasil!

Fonte: BBB 24