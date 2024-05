Casa de Praia Zezinho Corrêa recebe atrações variadas de lutas e músicas neste fim de semana

Trazendo uma programação cultural e gratuita para este fim de semana, a Casa de Praia Zezinho Corrêa vai receber, nesta sexta, sábado e domingo, 24, 25 e 26/5, quatro atrações musicais e o campeonato de lutas “Carioca Fight Night 3”. O espaço, localizado no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste, é administrado pela Prefeitura de Manaus.





Nesta sexta-feira, 24/5, a primeira atividade vai iniciar a partir das 18h, com o campeonato de luta de jiu-jitsu “Carioca Fight Night 3”, promovido pela instituição esportiva Carioca Academy, que acontece pela terceira vez na Casa de Praia Zezinho Corrêa. Ao todo, serão 46 atletas para competir em 23 lutas de todas as categorias.

“A Casa de Praia Zezinho Corrêa é um local ideal e bem estruturado para eventos de todos os estilos, e estamos entusiasmados em receber programações como essas. O poder público investiu em uma obra que beneficiaria a população e os artistas. Tragam sua família e amigos para desfrutar de uma variedade de atividades imperdíveis”, convidou o secretário da Semtepi, Wagno Oliveira.

A partir das 18h, o happy hour de sábado, 25/5, vai trazer atrações locais como Daniel Gomes, com muito pagode, e a banda musical Badawêra, que apresentará diversos gêneros musicais tradicionais para animar a noite dos visitantes do espaço.

E no domingo, 26/5, a “Tardezinha” também inicia às 18h, com a levantadora de toadas de boi-bumbá, a banda Dabacuri e, na sequência, o grupo Calçada, com a tradicional roda de samba, que acontece desde 1989, subirá ao palco Murilo Rayol com muita agitação e folia.