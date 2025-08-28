Casal é preso em São Gabriel da Cachoeira após matar filho recém-nascido

A Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (27), um casal de 21 e 33 anos, suspeito de assassinar o próprio filho recém-nascido no município de São Gabriel da Cachoeira, a 852 quilômetros de Manaus. A prisão foi resultado de mandados expedidos pela Justiça após as investigações apontarem o casal como responsável pelo crime.





Segundo a delegada Evanice Cavalcante, da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município, as apurações começaram no dia 29 de julho, quando uma denúncia anônima feita à Guarda Civil Municipal (GCM) informou sobre a localização de um corpo de bebê em um terreno baldio, no bairro Miguel Quirino.

“No local, foram realizados os primeiros procedimentos e, com base no laudo preliminar da perícia, constatamos que se tratava de um recém-nascido, com apenas alguns dias de vida, que morreu por asfixia”, explicou a delegada.

Inicialmente, a suspeita era de infanticídio. No entanto, com o aprofundamento das investigações, ficou evidenciado que o caso configurava homicídio qualificado.

Diante do desaparecimento dos pais após o crime, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dos dois, que foi autorizada pela Justiça. A captura ocorreu no bairro Areal, durante uma ação conjunta das equipes da DEP e da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira, sob coordenação da delegada Sílvia Leite.

O casal foi conduzido à delegacia e deve responder por homicídio qualificado. Eles permanecem à disposição do Poder Judiciário.