Homem é morto a tiros após marcar encontro no Tarumã, em Manaus

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (28), no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima teria marcado um encontro no local e acabou sendo alvo de uma emboscada.





De acordo com informações repassadas por testemunhas, o homem estacionou um veículo modelo Virtus, de placa TRY5F23, em um terreno baldio de uma antiga casa de eventos, localizado na Avenida do Turismo. Em seguida, ele caminhou até uma frutaria nas proximidades, momento em que homens armados se aproximaram e efetuaram vários disparos.

A vítima ainda tentou correr, mas foi alcançada e atingida novamente. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área até a chegada da perícia criminal, do Instituto Médico Legal (IML) e da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve investigar o caso.

A principal linha de apuração é que o homem teria sido atraído para o encontro, que terminou em execução. Até o momento, ninguém foi preso.

Por Correio da Amazônia