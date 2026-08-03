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Casal é suspeito de furtar produtos em farmácia da Cidade Nova e câmeras registram ação

Por
Redação 2
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Foto: Recorte

MANAUS | Um homem e uma mulher são procurados após serem flagrados por câmeras de segurança furtando uma farmácia situada na Avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O crime ocorreu na manhã de domingo (2), e o prejuízo causado ao estabelecimento foi estimado em cerca de R$ 600.

Conforme relatos de funcionários, a dupla entrou na loja como se fosse realizar compras. Aproveitando um momento em que os colaboradores estavam ocupados, os suspeitos recolheram diversos itens das prateleiras e deixaram o local sem passar pelos caixas.


Toda a movimentação foi gravada pelo sistema de monitoramento da farmácia. As imagens deverão auxiliar na identificação dos envolvidos e já foram entregues para as autoridades.

De acordo com a equipe da drogaria, o casal já teria cometido outros furtos no mesmo estabelecimento utilizando a mesma estratégia. Entretanto, nas ocasiões anteriores, as gravações não puderam ser recuperadas porque o equipamento de segurança estava sem cartão de memória.

Com o sistema funcionando corretamente desta vez, toda a ação foi registrada. O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que busca identificar e localizar os suspeitos.

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Por Correio da Amazônia

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