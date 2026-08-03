Quatro Unidades Móveis de Saúde da Mulher mudam de endereço em Manaus nesta segunda

Prefeitura de Manaus, informa que quatro das cinco Unidades Móveis de Saúde da Mulher estarão em novos endereços a partir desta segunda-feira, 3/8.

Na zona Norte da capital, a unidade atenderá o público feminino no condomínio Manauara 2, na rua Maria Olinda Trentini Cruz, no bairro Santa Etelvina. Na zona Leste, os serviços serão ofertados na rua dos Açaizeiros, nº 802, no bairro São José Operário.





As usuárias da zona Sul de Manaus podem se dirigir à praça molhada do Cajual, na alameda São Benedito, s/nº, bairro Morro da Liberdade. Já na zona rural, a estação móvel de saúde estará posicionada na marina do Davi, na avenida Coronel Teixeira, s/nº, Ponta Negra.

As cinco Unidades Móveis de Saúde da Mulher são equipamentos estruturados para ampliar o segmento feminino a atendimentos e procedimentos que objetivam principalmente o diagnóstico precoce e rastreio do câncer de mama e do colo do útero.

As unidades móveis funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive nos pontos facultativos da administração municipal, no horário das 7h às 17h.

Além da estrutura, cada unidade móvel dispõe de equipe completa para a oferta de serviços da Atenção Primária à Saúde, que abrangem consultas médicas e de enfermagem, consulta inicial do pré-natal, mamografia, coleta e exame preventivo, ultrassonografia, testes rápidos para detecção de gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), planejamento familiar e dispensação de medicamentos.

Confira os locais e datas de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa

Zona Norte

Rua Maria Olinda Trentini Cruz, Santa Etelvina – Condomínio Manauara 2

3 a 14/8

Zona Leste

Rua dos Açaizeiros, 802, São José Operário (Cime Artur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho)

3 a 14/8

Zona Oeste

Rua do Campo, 290, Santo Agostinho (Escola estadual Agnelo Bittencourt)

27/7 a 7/8

Zona Sul

Alameda São Benedito, s/nº, Morro da Liberdade (Praça molhada do Cajual)

3 a 21/8

Zona Rural

Marina do Davi – Avenida Coronel Teixeira, s/nº, Ponta Negra

3 a 21/8