Omar aposta no crescimento dos empregos em Manaus ao falar com trabalhadores

O senador e pré-candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), reuniu-se na noite deste sábado (1º) com trabalhadores do Distrito Industrial, em Manaus, e defendeu o fortalecimento da Zona Franca de Manaus (ZFM) como instrumento para ampliar a geração de empregos e impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado. Ao lado da deputada estadual e pré-candidata a vice-governadora, Alessandra Campelo, e do pré-candidato a deputado estadual Bosco Saraiva, Omar afirmou que o novo momento vivido pelo polo industrial, após a regulamentação da reforma tributária, deve ser acompanhado de investimentos na qualificação da mão de obra amazonense.

“A Zona Franca tem hoje a segurança jurídica necessária para atrair novas indústrias. Mas esse crescimento precisa gerar mais oportunidades para quem trabalha e vive no Amazonas”, afirmou.





Segundo Omar, o trabalho realizado durante a tramitação da reforma tributária garantiu a preservação dos incentivos da Zona Franca e criou um ambiente favorável à chegada de novos investimentos. Para ele, o desafio agora é transformar esse cenário em empregos e renda para a população.

Omar afirmou que esse processo passa pela implantação de um Plano de Atração de Investimentos, previsto no Eixo 1 do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas. A proposta contempla ações voltadas à atração de novas empresas, à diversificação da produção do Polo Industrial de Manaus e ao fortalecimento da competitividade da Zona Franca, com foco na ampliação da geração de empregos e da atividade econômica.

Durante a reunião, Omar também defendeu a atualização do Processo Produtivo Básico (PPB), argumentando que as regras precisam acompanhar a evolução tecnológica da indústria sem comprometer a capacidade de geração de postos de trabalho.

“O processo produtivo básico passa pela geração de empregos. Os incentivos existem para fortalecer a economia, mas também precisam garantir oportunidades para os trabalhadores”, disse.

Fortalecer o Cetam

Outro ponto abordado foi a qualificação profissional. Omar afirmou que pretende fortalecer o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), ampliando a oferta gratuita de cursos profissionalizantes e de idiomas para preparar trabalhadores para as novas demandas da indústria.

Segundo ele, o Amazonas já enfrenta escassez de profissionais especializados em alguns segmentos, o que reforça a necessidade de investir na formação técnica da mão de obra local.

“Hoje tem jovem de 19 ou 20 anos ganhando dinheiro dentro de casa com inteligência artificial e internet. Não pense que seu filho não pode fazer a mesma coisa. Ninguém é mais inteligente que ninguém. O que falta é oportunidade. Se a gente qualificar esse jovem, ele vai ter o próprio negócio ou um bom emprego para ajudar a família”, afirmou.

Durante a reunião, Omar também relacionou o desenvolvimento econômico à melhoria da mobilidade urbana, destacando que a qualidade de vida dos trabalhadores passa pela redução do tempo de deslocamento entre casa e trabalho.

“Qualidade de vida também é o tempo que o trabalhador leva para sair de casa, chegar ao trabalho e voltar para a família. Hoje o trânsito de Manaus compromete essa rotina”, concluiu.