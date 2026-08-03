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Serafim Corrêa já é vencedor – por Carlos Santiago

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Redação 2
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Foto: Reprodução

Há quarenta anos, exatamente em 1986, nascia o atual governador do Estado do Amazonas, Roberto Cidade (União Brasil). Coincidentemente, aquele também era um ano de eleição para o cargo de chefe do Poder Executivo estadual. Na ocasião, o economista Serafim Corrêa disputava o cargo de vice-governador na chapa de oposição denominada Muda Amazonas, encabeçada pelo então deputado federal Arthur Neto, que acabou derrotado.

Posteriormente, Serafim Corrêa (PSB) voltou a disputar o cargo de vice-governador em outras três oportunidades, sendo uma delas por eleição indireta, a única em que saiu vitorioso. Agora, concorre novamente ao mesmo posto pela quinta vez, quebrando o recorde de Omar Aziz (PSD), que foi vice-governador em duas ocasiões e vice-prefeito em outras duas, vencendo todas as disputas.


Corrêa formou chapa com Eduardo Braga nas eleições gerais de 1998. Braga era o candidato ao governo, enquanto o economista disputava a vice. Ambos integravam um movimento político designado Reage Amazonas, mas foram derrotados. Nas eleições de 2010, a chapa O Amazonas Melhor para Todos, de oposição ao governo estadual, foi liderada por Alfredo Nascimento e Serafim Corrêa, sendo derrotada ainda no primeiro turno. O economista conquistou sua única vitória para o cargo de vice-governador na eleição indireta realizada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), processo que elegeu Roberto Cidade.

Entre as disputas pelo cargo de vice-governador, Serafim Corrêa foi eleito prefeito de Manaus, nas eleições municipais de 2004, mas não conseguiu a reeleição em 2008. Naquela ocasião, foi o único prefeito de capital que não obteve êxito na tentativa de permanecer no cargo.

Agora, o economista foi indicado para compor a chapa governista do grupo liderado pelo ex-governador Wilson Lima (União Brasil). Se vencer, romperá a sequência de derrotas acumuladas nas disputas anteriores ao mesmo cargo por meio do voto direto, quando a escolha coube ao eleitorado. Também será a primeira vez que concorrerá como integrante de uma chapa governista. Nos pleitos anteriores, apresentava-se justamente como alternativa ao grupo que comandava o Estado.

Não sei quem vencerá a eleição de 2026 para o governo do Amazonas. Todos concordam que será uma disputa acirrada. No entanto, um vencedor já existe no quesito insistência. Serafim Corrêa, ao disputar pela quinta vez o cargo de vice-governador, talvez revele sua obstinação em alcançar essa função ou a percepção de que governar o Estado, como titular, tornou-se um projeto distante. De qualquer forma, ele já entrou para a história recente do Amazonas: bateu um recorde de eleição para vice-governador.

Carlos Santiago é Sociólogo, Cientista Político, Filósofo e Advogado.

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